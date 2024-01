Media Tenor Zitate-Ranking Tagesspiegel ist meistzitierte Regionalzeitung

Der Tagesspiegel ist im vergangenen Jahr so häufig von anderen Medien zitiert worden wie kein anderes Regionalmedium in Deutschland. In der entsprechenden Rangliste des Instituts Media Tenor kommt der Tagesspiegel 2023 mit 416 Zitierungen auf Platz 1 (2022: Platz 2). Er liegt damit vor der „Funke“-Mediengruppe, der „Rheinischen Post“ und dem „RND“.

Media Tenor wertet seit seiner Gründung 1993 Zitierungen in den Qualitätsmedien aus. Zitierungen in anderen Medien, ob Zeitungen, Fernsehsendern oder Online-Medien, gelten als Währung für nachrichtliche Relevanz, vor allem in den Bereichen Politik und Wirtschaft.

„Der Erfolg des Tagesspiegel macht deutlich, dass die Redaktion selbst recherchierte Themen deutschlandweit setzen konnte. Diesen Weg werden wir weiter verfolgen“, sagen die Tagesspiegel-Chefredakteure Lorenz Maroldt und Christian Tretbar. Der Tagesspiegel ist die führende Tageszeitung in Berlin. (Tsp)