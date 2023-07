Saurier-Doku Wie klangen die Dinos?

Für kaum ein Fachgebiet können sich Jung und Alt derart gleichermaßen begeistern wie für die Dinosaurier, und das nicht erst seit „Jurassic Park“. Tatsächlich haben die Funde gigantischer Knochen schon in grauer Vorzeit die Fantasie angeregt. So sind unter anderem die Drachensagen entstanden.

Stefan Schulze ist einigen dieser Mythen in „Terra X: Dino-Jäger – Auf der Spur der Urzeit-Giganten“ (ZDF, 30.7., 19.30 Uhr) auf den Grund gegangen, sorgt aber auch für überraschende Erkenntnisse: Wer hätte gedacht, dass die Nachfahren der Dinosaurier mitten unter uns leben? Ebenso fesselnd ist sein Streifzug durch die Historie. Die seriöse wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Urzeitgiganten hat erst vor 200 Jahren begonnen.

Zum Dino-Begriff Der Name Dinosaurier geht auf den britischen Mediziner und Zoologen Paläontologen Richard Owen zurück. Er kombinierte 1841 die beiden griechischen Worte „deinos“ für „ungeheuer“ oder „schrecklich“ und „Sauros“ für „Eidechse“.

Einige Dinoforscher waren in der Wahl ihrer Mittel nicht gerade zimperlich. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lieferten sich zwei amerikanische Paläontologen einen regelrechten Wettbewerb, um die spektakulärsten Funde und somit um Ruhm und Ansehen. Es gelang ihnen, mehrere Dutzend neue Saurierarten zu benennen, aber ihr „Knochenkrieg“ war dennoch nicht nur zum Nutzen der Wissenschaft.

Die ergiebigste Fundstelle ist ohnehin deutschen Forschern zu verdanken, die vor gut hundert Jahren ein wahres Dino-Dorado in Tansania entdeckten. Sie brauchten sich buchstäblich nur zu bücken, um die Knochen zu bergen. Darüber hinaus vermittelt Autor Schulze unter anderem mit Hilfe eines Tierstimmenarchivs, wie das aus dem Kino bekannte donnernde Gebrüll des Tyrannosaurus Rex wohl in Wirklichkeit geklungen hat. Die Kommunikation des Dino-Stars bewegte sich vermutlich in Frequenzen, die für den Menschen gar nicht wahrnehmbar sind. Sein Grollen wäre nur als Druckwelle zu spüren gewesen.