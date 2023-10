Serie über Klimaaktivisten Leute, wollt Ihr ewig kleben?

Ging doch schnell. In seiner Dramedy „Aufgestaut“ (ZDFneo, 23 Uhr 15) greift das ZDF das Thema der „Klimakleber“ auf. In sechs, jeweils nur 15-minütigen Folgen wird eine Aktion quasi live verfolgt. Tatort ist eine Kreuzung, auf der sich Lena (Valerie Stoll), Finn (Adrian Grünwald) und die anderen Aktivisten festkleben. In dieser Einheit aus Ort, Zeit und Handlung kommt es schnell zur Konfrontation. Paketausfahrer Lew (Nicolas Garin) ist noch in der Probezeit, er muss um seinen Job fürchten, wenn er nicht weiterfahren kann. Die junge Cellistin hat ein Vorspiel, das sie auf keinen Fall verpassen darf.

Aber die Aktivisten lassen sich nicht beirren, sie nehmen Stau und Aggressionen in Kauf. Selbst Finns Großvater (Daniel Richter), ein ehemaliger Richter, mischt sich ein. Er will die Sache von der überlegenen, eben juristischen Seite angehen und muss dann doch praktisch eingreifen. Die Polizei kommt, erkennbar genervt von den immergleichen Aktionen. Und Polizist Wuttke (Daniel Donskoy) beklagt die Rückenschmerzen vom ewigen Wegtragen.

Produktiv oder kontraproduktiv? Der renommierte Klimaforscher Mojib Latif hält die Aktionen der Klimakleber für kontraproduktiv und lehnt sie ab: „Weil auf der einen Seite in der Öffentlichkeit kaum noch über das Thema Klima gesprochen wird, sondern vor allem über die Formen des Protestes“. Zudem werde die gesamte Klima-Bewegung in Misskredit gebracht.

Was Zarah Schade und Matthias Thönissen (die auch diskret Regie führen) rhetorisch geschickt aufgeschrieben haben, besitzt einen diskursiven Grundton, kommt einer Gerichtsverhandlung gleich. Jede Figur besetzt eine Position im Für und Wider, keine wird verraten.

Okay, der rabiate Porschefahrer (Wayne Carpendale), der die Wegtrage-Hilfe von Lew schnöde ausnutzt, hat was von einer Tempo-200-Karikatur, aber in Summe agieren da Menschen und keine Sprechautomaten. Und der Zuschauer darf sich herausgefordert fühlen zu entscheiden, welchen Argumenten und welcher Seite er zuneigt. Es wird nicht einfach, so raffiniert kommt „Aufgestaut“ daher.