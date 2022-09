Verstärkung der Redaktion Daniel Friedrich Sturm wird neuer Leiter des Tagesspiegel-Hauptstadtbüros

„Die Parlamentsberichterstattung ist ein zentraler Kompetenzbereich des Tagesspiegels, den wir bereits seit einiger Zeit stark ausbauen. Mit Daniel Friedrich Sturm haben wir nun einen höchst renommierten Journalisten für die Leitung unseres Hauptstadtbüros gewonnen“, sagen die Tagesspiegel-Chefredakteure Lorenz Maroldt und Christian Tretbar. „Mit seinem innenpolitischen Knowhow, seinem Netzwerk und seinem journalistischen Können wird Daniel Friedrich Sturm die bundespolitische Berichterstattung des Tagesspiegels immens bereichern.“

Mit dem Wechsel zum Tagesspiegel kehrt Daniel Friedrich Sturm nach einem längeren Aufenthalt als US-Korrespondent der „Welt“ nach Deutschland zurück: „Während vier aufregender Jahre in den USA habe ich erlebt, wie schnell Demokratie, Rechtsstaat und die Werte des Westens in Gefahr geraten können. Diese Gefahr hat auch Europa längst erreicht. In Berlin steht die Ampel-Koalition vor extremen Herausforderungen. Das verlangt Fragen, Recherche, Analyse, also guten Journalismus. Ich freue mich darauf, mit einem exzellenten Team bald an die Arbeit zu gehen”, so Sturm.

Bevor Daniel Friedrich Sturm in Washington D.C im Einsatz war, schrieb der promovierte Politikwissenschaftler viele Jahre für das Ressort Innenpolitik der „Welt“ und war zudem als Parlamentskorrespondent in Berlin tätig. (Tsp)

Zur Startseite