Vorbild ist das US-amerikanische RadioGPT Erstes deutsches KI-Radio geht an den Start

Ein Radiosender, der ausschließlich von einer Künstlichen Intelligenz (KI) betrieben wird, soll noch in diesem Sommer in Deutschland den Betrieb aufnehmen. Musikauswahl und Moderation seien computergeneriert, teilte die Sendergruppe Audiotainment Südwest am Montag in Mannheim mit. Für das Projekt sei ein Vertrag mit dem US-Unternehmen Futuri Media geschlossen worden. Die Firma verfüge über die erforderliche Software und betreibe bereits in den USA einen KI-Sender unter dem Namen RadioGPT.

Für junges Publikum

Der deutsche Sender soll ein technikaffines junges Publikum zwischen zehn und 40 Jahren ansprechen. Nach seinem US-amerikanischen Vorbild wird das digital verbreitete Programm neben Musik, Wettervorhersage und Nachrichten auch regionale Informationen verbreiten. Dazu werte die KI den Inhalt von Social-Media-Kanälen aus einer bestimmten Region aus, hieß es.

Programm-Geschäftsführerin Valerie Weber, die zuvor mehrere Jahre als Hörfunkdirektorin beim öffentlich-rechtlichen Westdeutschen Rundfunk arbeitete, teilte weiter mit: „Wir sehen das KI-Angebot als eine Erweiterung unseres Angebots und werden hier eher neue Stellen schaffen - das zusätzliche Programm kostet ja eher mehr Betreuungskapazitäten.“ Schon aus ethischen Gründen solle nichts on air gehen, was nicht parallel von Menschen betreut werde.

Weber sagte weiter, das Komplexeste werde neben der technologischen Umsetzung der eigene Rahmen für den ethischen Umgang mit diesen neuen Möglichkeiten sein. Zu den technischen Herausforderungen gehöre, gute und emotionale Stimmen aus dem Computer zu entwickeln.

Ein Stellenabbau sei damit nicht verbunden, und es sollen auch keine bisherigen Radioprogramme ersetzt werden. Zum Portfolio des Medienhauses mit Sitz in Mannheim zählen die Sender bigFM, RPR1, Radio Regenbogen und Regenbogen Zwei. Das neue KI-Radioprogramm zählt den Angaben zufolge dann zur Markenfamilie von bigFM. Es werde ein neues Programm, das „klar und transparent als synthetisches Programm mit KI“ gekennzeichnet werde, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Kai Fischer.