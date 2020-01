„Umweltsau-Satire und kein Ende: Die Redakteursvertretung des WDR kritisiert Tom Buhrow und das „schlechte Krisenmanagement der Geschäftsleitung im Hinblick auf das „Umweltsau-Video, so zitiert Stefan Niggemeier auf uebermedien.de aus einem Schreiben aus dem WDR-Intranet.

Das Gremium sei irritiert von der „eklatanten Verletzung der inneren Rundfunkfreiheit“. „Zeitnah“ solle eine außerordentliche Redakteursversammlung einberufen werden.

Indes meldet sich WDR-Intendant Tom Buhrow nochmals im „Spiegel“-Interview zu Wort: „Man wird doch noch mal Entschuldigung sagen dürfen, ohne dass einem gleich Zensur vorgeworfen wird.

Der WDR habe Hunderte Anrufe von „Seniorinnen und Senioren und deren Enkel“ erhalten. Buhrow kommentiert weiter: „Wir können doch nicht einfach so tun, als ob es nicht zählt, wenn sich ein großer Teil unseres Publikums zu Unrecht angegriffen fühlt. Soll ich denen sagen: Sie sitzen einer rechten Instrumentalisierung auf, und Ihre Gefühle sind deshalb irrelevant?“

Proteste für Samstag in Köln geplant

Buhrow rechtfertigt die Sperre außerdem damit, dass das Video nicht direkt als Satire gekennzeichnet gewesen sei. Niggemeier weist jedoch in seinem Blog darauf hin, dass das Lied seinen Ursprung bereits in der WDR5-Sendung „Satire Deluxe“ in einer kürzeren Version am 9. November hatte.

In der Kölner Innenstadt wollen am Samstag mehrere hundert Menschen gegen einen Aufmarsch rechtspopulistischer und rechtsextremer Gruppierungen protestieren. Die rechten Gruppen haben angekündigt, als Reaktion auf die Debatte um das satirische „Umweltsau“-Video des WDR-Kinderchors gegen den Sender und die Beitragsfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu demonstrieren. Das Bündnis „Köln gegen Rechts“ ruft zu Gegenprotesten auf und erhält Unterstützung vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV).

Um 11 Uhr will eine Rechtsaußen-Versammlung zunächst an einem Stand auf dem Wallraffplatz ihre Kritik an den GEZ-Gebühren kundtun. Dazu werden nach Polizeiangaben rund 20 Teilnehmer erwartet. Ab 11.30 Uhr findet eine Gegenkundgebung auf der Domplatte statt, zu der rund 200 Menschen erwartet werden. Am frühen Nachmittag verlagern sich die Kundgebungen dann auf den Appellhofplatz vor das Vierscheibenhaus des WDR. Dort rechnen die Veranstalter mit rund 50 rechtsgerichteten Teilnehmern und bis zu 300 Gegendemonstranten.

Der DJV rief zur Teilnahme an den Gegenprotesten auf. Man trete entschieden für Kunst-, Satire- und Meinungsfreiheit und für einen unabhängigen Rundfunk „als wichtige Säule unserer Gesellschaft“ ein, erklärte der nordrhein-westfälische Landesverband in Düsseldorf. Rechte Kreise nutzen nach Ansicht des DJV die Kritik an dem satirischen „Umweltsau“-Video, um eine Kampagne gegen unabhängige Medien zu fahren. (meh/epd)