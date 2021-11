Soll die ZDF-Show „Wetten, dass..?“ wieder regelmäßig im Fernsehen laufen? Laut einer aktuellen Online-Umfrage sind 40 Prozent der Erwachsenen in Deutschland dafür, den Klassiker in der einen oder anderen Form wieder regelmäßig auszustrahlen. 35 Prozent sind gegen weitere Shows aus der Reihe, wie das Meinungsforschungsinstitut Yougov am Dienstag mitteilte.

Am vergangenen Samstag hatte ein „Wetten, dass..?“-Special aus Nürnberg mit Thomas Gottschalk im ZDF 13,8 Millionen Zuschauer erreicht. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler hatte daraufhin eine mögliche Wiederauflage in Aussicht gestellt: „Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Befürworter haben sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie oft „Wetten, dass..?“ im Fernsehen laufen sollte. 20 Prozent würden eine Fortsetzung mehrmals im Jahr und 18 Prozent einmal im Jahr begrüßen. Zwei Prozent sagten, die Show solle seltener als einmal im Jahr laufen.

Drei Prozent kennen nach eigenen Angaben „Wetten, dass..?“ überhaupt nicht. 22 Prozent machten in der Umfrage keine Angabe. Yougov zufolge waren die Befragten im Alter zwischen 35 und 44 Jahren mit einem Zustimmungswert von 25 Prozent am häufigsten für ein Dauer-Comeback.

2014 gab es das Aus der Show

Thomas Gottschalk hatte sich nach einem schweren Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch im Dezember 2010 entschlossen, als Moderator der Sendung aufzuhören. Markus Lanz hatte daraufhin im Jahr 2012 für Gottschalk übernommen, jedoch nicht mehr die Einschaltquoten seines Vorgängers erreicht. 2014 war dann schließlich das Aus für die Show gekommen.

Die Sonderausgabe aus Nürnberg mit Stars wie Helene Fischer, ABBA und Udo Lindenberg sowie originellen Wetten hatte am vorigen Samstag die Konkurrenz hinter sich gelassen. (mit dpa)