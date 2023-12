ZDF-Krimi „Kolleginnen“ Bleiben, wo ich nie gewesen bin

Die Zeilen von Thomas Brasch erklingen erst gegen Ende, aber eigentlich gehören sie an den Anfang. Das 1977 erschienene Gedicht schildert die Paradoxie eines Menschen, der eine Existenz im „Aber“-Modus führt. Damit ist perfekt beschrieben, wie sich der junge Mann fühlt, dessen Entführung die Handlung ins Rollen bringt.

Nikolaus Stahl (Gustav Schmidt) führt ein Dasein im goldenen Käfig. Der junge Milliardenerbe leidet unter Angststörungen und hat sein perfekt gesichertes Haus seit vielen Jahren nicht mehr verlassen. Einziger Kontakt zur Außenwelt sind die Begegnungen mit der Anwältin seines Discounter-Imperiums. Als er ihr eine Mail mit den Forderungen des Entführers schickt, informiert sie nicht die Polizei, sondern einen Spezialisten für solche Fälle.

Die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen. Wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.

Thomas Brasch