Herr Legrand, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Auch als Fußballfan ärgert es mich, dass das öffentlich-rechtliche ZDF an gleich zwei Abenden hintereinander die beste Sendezeit freiräumt, um stundenlang live den Audi-Cup zeigen zu können. Der Mainzer Sender wirbt bei der Werbewirtschaft für ein „exklusives Einladungsturnier“ mit „erlesenem Teilnehmerfeld“ und bietet ihnen eine Sekunde Werbung im Umfeld der Spiele zwischen 335 und 800 Euro an. Da fragt sich der Gebührenzahler, wie hoch die Rechnung des ZDF an die Audi AG wohl für diese stundenlange Dauerwerbesendung ist.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Angesichts des tragischen Kontextes ist „freuen“ der falsche Begriff. Aber die verantwortliche Reaktion vieler Medien auf die schreckliche Tat am Gleis 7 des Frankfurter Hauptbahnhofes stimmt zumindest optimistisch, dass diese Berichterstattung auch zukünftig einen Kontrapunkt zu den Erregungswellen in den (rechten) Echokammern und Empörungsinseln des Netzes setzen kann. Sachlich informieren und nachdenklich kommentieren statt Schaum vor dem Mund und politische Instrumentalisierung!

Welche Homepage können Sie denn empfehlen?

Weil „Bild“ mal wieder eine Ausnahme von der Regel war (wie zuvor schon in der Berichterstattung über die Speisepläne zweier Kitas), braucht es weiterhin www.bildblog.de. Während die Zeitung sich unter der Schirmherrschaft von Kai D. (55) in die Mitte der Gesellschaft schrieb, agiert sie heute unter Julian R. (39) wie der mediale Arm der AfD. Wenn das Journalismus ist, falten gleichnamige Schmetterlinge auch Zitronen.

Mehr zum Thema „Meinungs-Einheitsbrei“ Ex-„Bild“-Chef kritisiert deutsche Medien

Jupp Legrand ist Geschäftsführer der www.otto-brenner-stiftung.de. Die OBS vergibt den Otto-Brenner- Preis für kritischen Journalismus und veröffentlicht medienkritische Studien.