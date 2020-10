Tanit Koch ist Chefredakteurin der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland und Geschäftsführerin von ntv. Bis Februar 2018 war sie Chefredakteurin von „Bild“. Frau Koch, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Über eine Restaurantkritik, in der die Worte „vegetabil“ und „texturell“ mir den Appetit verdorben haben. Zumindest auf die Lektüre. Dann aber darüber, dass ich im Zusammenhang mit Covid-19 noch immer lese, unser Land habe 25 000 Grippetote „hingenommen“. Wie nimmt man etwas hin, von dem man nichts weiß? Die zwei schweren Grippewellen des letzten Jahrzehnts sind an den meisten, auch an den meisten Medien, vorbeigerauscht. Sonst hätten wir mehr über Grippeschutz berichtet – und möglicherweise einige Enkel mehr von ihren Großeltern gehabt. Klar müssen wir lernen, mit Viren aller Form und Güte zu leben. Aber eben: zu leben.

Worüber haben Sie sich gefreut?

Dass es bei RTL trotz Lockdown (erst Australien, nun Wales) eine Dschungel-Show 2021 gibt. Aber ich darf ja keine Eigenwerbung machen … Es freut mich, dass die „FAZ“ das „Gerücht der rechten Lieferkette“, also die Melange aus Verdächtigungen und Unwahrheiten über Monika Marons vermeintliche Nähe zum völkischen Verlagswesen, Stück für Stück zerpflückt hat. Leider ein schwacher Trost dafür, dass sie bei S. Fischer keine Heimat mehr hat. Und dafür, dass die individuelle Freiheit der öffentlich geäußerten Meinung dem Kollektiv der Tugendwächter geopfert wird.

Was empfehlen Sie aus dem Web?

Für Eskapisten: TheGrahamNortonShowOfficial auf Instagram – die besten Clips aus der legendären BBC-Sendung mit AAA+ Promis von Attenborough bis Springsteen. Für Covidisten: Echse, Enten und Corona googlen, dann den Clip von Puppenspieler Michael Hatzius anklicken.