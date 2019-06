Im Fall der Tötung des früheren Kasseler Regierungspäsidenten Walter Lübcke hat es offenbar eine Festnahme gegeben. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Samstagabend unter Berufung auf Ermittlerkreise. Bei dem Festgenommenen soll es sich demnach um einen jüngeren Mann handeln, der in privater Beziehung zu dem CDU-Politiker gestanden haben solle. Bei den Ermittlern, so die "FAZ" weiter, sei man sich sicher, den Täter identifiziert zu haben.

Auf die Spur des Mannes sei die Polizei durch die umfangreiche Auswertung privater Daten des Getöteten gekommen. Dazu habe dem Vernehmen nach auch die Auswertung seines Mobiltelefons gehört. Offenbar habe es darüber hinaus weitere Anhaltspunkte gegeben, die zur Festnahme geführt hätten.

Wie der Tagesspiegel aus Sicherheitskreisen erfuhr, ist "bisher kein rechtes Motiv zu erkennen". Die Ermittler hätten "über Hessen hinaus geprüft", ob es einen politischen Hintergrund für die Tat geben könnte. Dafür habe man bisher allerdings keine Anzeichen gefunden. Es soll Hinweise geben, dass sich der Tatverdächtige und Lübcke gestritten hätten. Das werde jetzt geprüft.

Lübcke war in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Schuss war den Ermittlungen zufolge aus nächster Nähe abgegeben worden.

In sozialen Netzwerken und auf Youtube hatten rechte Nutzer mit Häme und Hass auf den Tod Lübckes reagiert. Der CDU-Politiker hatte sich klar für die Aufnahme von Flüchtlingen und gegen Rechte positioniert und war dafür auch schon 2015 massiv angegriffen worden. (dpa/fan)