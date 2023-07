Mehr als 45.000 Fälle Zahl unerlaubter Einreisen steigt im ersten Halbjahr um über 50 Prozent

Im ersten Halbjahr ist die Zahl unerlaubter Einreisen nach Deutschland deutlich gestiegen. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, zählte sie von Januar bis Juni 45.338 Fälle. Dies waren 16.214 Einreisen oder 56 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2022 hatte die Zahl bei 91.986 gelegen.

Nach den nun bekannt gegebenen Daten für Juni registrierte die Bundespolizei im vergangenen Monat 9461 unerlaubte Einreisen. Dies waren 2792 mehr als im Vorjahresmonat.

In den Jahren 2021 und 2022 waren die Monatszahlen vom Beginn der zweiten Jahreshälfte bis Oktober weiter angestiegen. Im vergangenen Jahr waren 68 Prozent aller Fälle im zweiten Halbjahr registriert worden.

Die Feststellung unerlaubter Einreisen zählt zu den Kernaufgaben der Bundespolizei. Dafür unternimmt sie unter anderem Grenzkontrollen an den deutschen Schengen-Außengrenzen, Fahndungen an den Binnengrenzen und in Zügen sowie auf dem Gebiet von Bahnanlagen. (AFP)