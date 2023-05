Mehr als hundert Sprengkörper sichergestellt Ermittler heben großes Waffenlager in baden-württembergischen Aalen aus

Ermittler haben in Baden-Württemberg ein Waffenlager ausgehoben. Bei der Durchsuchung stießen die Fahnder in der Wohnung eines 52-jährigen Tatverdächtigen in Aalen auf mehrere Waffen, darunter eine Maschinenpistole und zwei Gewehre, wie die Staatsanwaltschaft in Ellwangen und die Zollfahnder in Stuttgart am Dienstag berichteten.

In seinem Keller lagerte der Mann zudem mehr als hundert Sprengkörper.

Das große Waffenarsenal

Den Großteil der Waffen habe der Mann in einem schwer zugänglichen Verbau über einem Küchenschrank gelagert, hieß es. Dort befanden sich neben der Maschinenpistole und den zwei Gewehren auch sechs Pistolen und drei Revolver. Zusätzlich lagerte der 52-Jährige mehr als 3800 Schuss Munition. Auch Stahlruten, zwei Springmesser und einen Schlagring entdeckten die Ermittler.

Im Keller stießen die Zollfahnder auf 121 Sprengkörper, die nur von Pyrotechnikern hätten verwendet werden dürfen. Alle Waffen samt Munition wurden bei dem Einsatz Mitte April beschlagnahmt.

Gegen den Mann wird wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz ermittelt. Er ist laut den Ermittlern nicht der Reichsbürgerszene zuzurechnen. (AFP)