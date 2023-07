Mehr Unfälle, weniger Verletzte Zahl der Verwundeten bei Verkehrsunfällen sinkt

Im Mai sind in Deutschland rund zwei Prozent weniger Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden als noch vor einem Jahr. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, wurden im fünften Monat rund 36.300 Verletzte bei Verkehrsunfällen gezählt.

Damit sank die Zahl der Verletzten um 880 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten ging um elf auf 254 Menschen zurück.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 wurden demnach rund 999.000 Verkehrsunfälle auf deutschen Straßen erfasst. Das waren fünf Prozent oder 46.200 mehr als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt gab es dabei 102.800 Unfälle mit verletzten Menschen.

989 Menschen kamen ums Leben. Damit war die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank hingegen um zwei Prozent oder 2700 auf 130.200. (AFP)