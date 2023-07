Mehrere Verletze in Norwegen Auto fährt in eine Menschenmenge

In einer norwegischen Kleinstadt ist ein Auto in mehrere Menschen hineingefahren. Bei dem Vorfall im Zentrum der Stadt Drøbak gab es am Sonntag mehrere Verletzte, wie die zuständige Polizei über Twitter mitteilte.

Am frühen Abend sprach sie von einer Person in kritischem Zustand, drei Schwerverletzten sowie drei Leichtverletzten.

Die Umstände des Zwischenfalls waren zu dem Zeitpunkt unklar. Der Einsatzleiter betonte gegenüber norwegischen Medien jedoch, dass es sich aller Voraussicht nach um einen Unfall gehandelt habe. Drøbak liegt am Oslofjord etwa 30 Kilometer südlich von Oslo. (dpa)