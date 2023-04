Sommer, Sonne, Bikinifigur? Es ist mir heute peinlich, wie lange ich bedauert habe, nicht dünner zu sein

Es häufen sich gerade die Artikel, die quasi mit aufgerissenen Augen berichten, dass die Hüfthose „ihr Comeback feiert“ und dass dafür Dünnsein wieder wichtig wird. Ehrlich, ich muss sagen: Mir reicht’s. Was soll das Aufstöhnen?

Mag sein, dass der sogenannte „Heroin Chic“ auf den Laufstegen dieser Welt eine Weile lang nicht mehr die häufigste Körperform war, aber wer daraus schließt, die Gesellschaft habe dieses Schönheitsideal tatsächlich überwunden, macht sich lustig über den tatsächlichen Alltag von Frauen.

Doch das vielleicht größere Problem ist, dass auch die vielen Artikel, die gegen das Dünn-ist-chic-Ideal anschreiben, den Fokus auf den weiblichen Körper keinen Millimeter verschieben. Sie wollen zwar „body positivity“ suggerieren und Bestürzung über den Magerwahn auslösen, aber tatsächlich befeuern sie nur das Narrativ der Frau als Trendoberfläche.

Im Prinzip zeigen auch sie alle mit dem Finger auf Frauen und sagen: „Ha, übrigens! Du hast immer noch einen Körper! Und nicht nur irgendeinen, sondern einen Frauenkörper!“

Es gibt kein männliches Äquivalent zu Kim Kardashian

Denn der weibliche Körper existiert mehr als der männliche. Was es bei den Männern gerade für Körpertrends gibt, kommt nur hier und da mal vor. Es gibt kein männliches Äquivalent zu Kim Kardashian, also keine Figur aus dem Reality-TV, die als merkwürdiger Gradmesser für den männlichen Körper genutzt wird, niemanden, mit dem sich Männer vergleichen sollen.

Das liegt zum einen daran, dass wir in einem antifeministischen System leben, aber zum anderen auch daran, dass es wenig Headlines gibt, die einen bestimmten Mann aktiv zu so einem Gradmesser machen.

Hallo Ladies, schaut doch bitte aus wie Kim!, tönt es von überall. Kann nicht wahr sein! © Reuters/Mario Anzuoni

Ich persönlich habe Kim Kardashian nie als Mode-Ikone gesehen. Für mich war sie immer eine privilegierte Frau einer bizarren Welt. Viele Medien geben mir aber vor, dass sie richtungsweisend für meine Körperform sein soll. Und by the way: Auch Kim Kardashian, mal berühmt für Kurven, hat in letzter Zeit extrem abgenommen.

Es ist ganz egal, wie kritisch die Auseinandersetzung mit Schönheitswahn und Beauty-OPs in den Texten ist, denn jeder einzelne erinnert nur wieder daran, dass Frauen sich auf eine ganz bestimmte Art mit unserem Körper befassen sollten. Was sie zu etwas anderem macht als Männer. Und das wissen Frauen, auch jene, die solche Texte über Mode schreiben. Und das macht mich wütend.

Ich habe keine Lust mehr, über meinen Körper nachzudenken, denn: Es ist verschwendete Zeit. Leah Hentschel

Wütend darüber, dass ich den Druck, körperlich eine ganz bestimmte Art Frau zu sein, mein Leben lang ertragen muss. Es ist mir peinlich, wie viel Zeit ich darüber getrauert habe, nicht dünner zu sein, und es ist mir peinlich, dass ich manchmal kaum meine Wohnung verlassen konnte, weil ich mich so schrecklich in meinem Körper gefühlt habe. Und ich habe das wirklich satt. Ich habe keine Lust mehr, über meinen Körper nachzudenken, denn: Es ist verschwendete Zeit.

Mein Körper ist kein Trend. Und natürlich gibt es viele Feministinnen, die vor allem auf Instagram predigen, dass unser Körper uns am Leben hält und nicht existiert, um schön zu sein. Und das ist gut so. Aber auch das ist irgendwie zu einfach, schließlich leben wir in einer Welt, in der der male gaze nicht einfach wegzudenken ist, in der man ständig mit seinem Frausein konfrontiert ist.

Der Frauenkörper ist immer im Gespräch, er ist eine nicht zu übersehene Andersartigkeit, er steht vor allem anderen, das uns ausmacht, während es bei Männern genau andersherum ist. Und durch das ständige Hinweisen auf unsere Körper auf der einen Seite, und unsere feministische Motivation auf der anderen Seite, haben wir inzwischen eine durch und durch ambivalente Beziehung zu unseren Körpern entwickelt. Und diese Beziehung macht es überaus anstrengend und verwirrend, sich als Frau durch diese Welt zu bewegen – aber darüber schreibt niemand.

Als Frau findet man es ekelhaft, beim Joggen jedes Mal gecatcalled zu werden, und gleichzeitig fragt man sich, ob irgendetwas nicht mit einem stimmt, wenn es nicht passiert. Als Frau verspürt man Neid auf die dünnere Freundin, obwohl es einem eigentlich völlig egal ist, wie sie aussieht.

Diese andauernde Beschäftigung mit sich selbst ödet einen furchtbar an, davon lösen kann man sich aber kaum. Die Frage ist: Wie konnte es dazu kommen, dass davon ausgegangen wird, dass das Aussehen von Kim Kardashian ein Vorbild für Frauen sein könnte?

Die traurige Realität ist, dass wir noch lange nicht durch damit sind, dass Frauen als Leinwand des patriarchalen Kapitalismus fungieren und damit dennoch glücklich werden sollen. Und natürlich muss auch über die Gefahren von Beautytrends gesprochen werden. Aber bitte nicht mit der gleichen antifeministischen Rhetorik, die in sämtlichen Diätzeitschriften und Boulevardmedien verwendet wird.

Am liebsten wäre es mir allerdings, wenn mein Körper gar kein Gesprächsthema ist – denn es gibt momentan wirklich wichtigere Dinge, mit denen sich Frauen dieser Welt beschäftigen müssen. Und dabei können sie anhaben, was sie wollen, und niemand wird sich im Nachhinein an ihre Kleidergröße erinnern.