Midlife geht auch ohne Krise „Frauen altern nicht schlechter als Männer – im Gegenteil!“

Frau Bigalke, Frau Schwarz, in Ihrem Buch „Midlife“ und dem gleichnamigen Podcast ergründen Sie die Tiefen und Untiefen der Mitte des Lebens. Warum hadern so viele mit dieser Lebensphase?

Katja Bigalke: Wir haben das Midlife als das Alter zwischen 35 und 55 Jahren definiert, aber es hat weniger mit Zahlen zu tun. Midlife ist das Gefühl von sehr vielen parallelen Ereignissen. Etwas fängt an, etwas geht zu Ende – und das passiert zeitgleich. Frauen kriegen spät Kinder, bei anderen klappt es aufgrund der Menopause in dieser Zeit nicht mehr. Die einen ernten jetzt die Früchte der Karriere, die anderen sagen: So kann das nicht noch 15 Jahre lang weitergehen! Die einen merken: Ich kann nicht mehr so gut gucken und der ganze Körper verändert sich, obwohl man gar nicht anders lebt. Andere werden mit stärkeren Formen des Gebrechens konfrontiert, weil die Eltern älter werden. Es passiert viel gleichzeitig in der Mitte des Lebens, und auch viel Widersprüchliches.

