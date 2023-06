Sucht auf Rezept „Mein Sohn starb durch Medikamentenmissbrauch“, sagt Marcos Mutter im Video

An die 40 Herzen hängen an Sträuchern, liegen auf der Erde, auf Stein. Mal aus Schiefer, mal bunt. „Es werden ständig mehr“, sagt Tanja Albroscheit auf dem Friedhof im Westen Berlins. Auf einem der Herzen steht: „Wir vermissen dich“. Es steckt im Boden. Am Grab von Albroscheits Sohn Marco. Den Satz hat die Mutter neben sein Gesicht auf die Steinplatte gravieren lassen. Auf dem Bild lächelt er. Marco starb Ende Mai 2022 im Alter von 23 Jahren nach langem Medikamentenmissbrauch.

So oft es geht, besucht Tanja Albroscheit das Grab. „Er war ein Familienmensch mit großem Herzen“, erinnert sie sich an die Zeit zurück, als er noch nicht an einer Drogensucht erkrankt war. Marcos Aufmerksamkeitsstörung und auch die Diabetes-Typ-1 Diagnose machten dem damals 13-Jährigen keine Probleme. „Er hat prima auf sich und seinen Körper geachtet.“