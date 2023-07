Nach Angriff in Flüchtlingsunterkunft Ukrainer stirbt in Baden-Württemberg an schweren Verletzungen – 71-Jähriger festgenommen

In einer Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Achern ist ein ukrainischer Mann nach einem Angriff gestorben.

Am späten Samstagnachmittag gegen 17:10 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Morez-Straße in Achern wurde ein blutüberströmter Mann auf dem Flur gefunden.

Der 64-Jährige wurde vor Ort zunächst von den Rettungskräften medizinisch erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, berichtete die „Badische Zeitung“. Dort starb der Ukrainer wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Sonderkommission „Morez“ ermittelt nach Bluttat

Befragungen ergaben, dass der Mann ebenso wie knapp 100 andere Menschen in der Unterkunft wohnte.

Die Kriminalpolizei Offenburg habe bereits in der Tatnacht die Sonderkommission „Morez“ eingerichtet, heißt es seitens des Polizeipräsidiums Offenburg. Demnach sollen die Beamten in der Gemeinschaftsunterkunft zunächst Spuren gesichert und Bewohner vernommen haben.

Nach Angriff in Achern: 71-Jähriger in Gewahrsam

Am Sonntagnachmittag teilte die Polizei schließlich gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden mit, dass ein Mann in Gewahrsam genommen worden sei, der möglicherweise mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnte.

Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Ukrainer noch in eine Klinik - vergeblich. © IMAGO/Kay-Helge Hercher

Der „Badischen Zeitung“ zufolge soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 71-jährigen Ukrainer handeln, der ebenfalls in der Gemeinschaftsunterkunft ein Zimmer bewohne.

Erste Befragungen hätten demnach ergeben, dass es zwischen dem Opfer und dem Verdächtigen zu einem Streit gekommen sein soll, der offenbar eskalierte. Zuvor sollen beide Männer Alkohol konsumiert haben, berichtete die „Badischen Zeitung“ unter Berufung auf die Polizei.

Rechtsmediziner untersuchten den Leichnam des 64-Jährigen, eine Obduktion wurde beantragt. Die Polizei Offenburg bittet Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Übergriff machen können, sich zu melden.

Polizei Offenburg sucht Zeugen Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Übergriff machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Offenburg in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 0781-21 2820

Weiterer Bewohner der Unterkunft „im Ausnahmezustand“

Bei den Polizeimaßnahmen in der Nacht habe sich ein weiterer Bewohner der Unterkunft gegen die Einsatzkräfte zur Wehr gesetzt, hieß es.

Der 42-Jährige habe sich wohl „in einem Ausnahmezustand“ befunden, ihm hätten Handschellen angelegt werden müssen. Dabei sei er leicht verletzt worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stehe er aber nicht mit dem Angriff auf den 64-Jährigen in Verbindung. (Tsp, AFP)