Nach dem Todesfall im Kurpark Bad Oeynhausen „Gewalt wird ausgeübt, um sich in der Gruppe zu brüsten“

Professor Bliesener, nach dem Tod eines 20-Jährigen nach einer Prügelattacke in Bad Oeynhausen ist das Entsetzen deutschlandweit groß. Wie beurteilen Sie solche Fälle von Gewalt und Aggressionen?

Man muss leider sagen: Aggression gehört in vielen Formen zum menschlichen Leben dazu. Aggressives Verhalten ist gesellschaftlich unerwünscht und wir haben uns die verschiedensten Techniken angeeignet, um Aggressionen zu unterdrücken und sie nicht auszuleben. Aber es gibt Situationen, da gelingt das dann eben nicht mehr. Und dann kommt sie zum Ausbruch.

Von welchen Faktoren hängt es denn ab, ob es dazu kommt?

Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen der reaktiven und der proaktiven Aggression. Reaktiv heißt: Ich reagiere auf etwas, auf eine Kränkung, auf eine Provokation, auf eine Beleidigung oder auch einen Angriff. Und proaktiv, da gibt es tatsächlich Aggressionsformen, bei denen das Opfer einen zu vernachlässigenden Anteil hat.

Haben Sie ein Beispiel?

Bei bestimmten Formen der Gewalt aus der Gruppe heraus: Da wird Gewalt ausgeübt, um einen Ansehensgewinn in der Gruppe zu haben und sich mit einem Angriff gegen irgendjemanden zu brüsten. Weil das in der Gruppe geschätzt wird.

Zur Person © Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen Thomas Bliesener ist Psychologe, bis 2015 war er Professor für Entwicklungspsychologie, Pädagogische und Rechtspsychologie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, seitdem ist er Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) in Hannover. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Gewaltphänomene in der Gesellschaft, Prävention und Intervention bei Kindern und Jugendlichen sowie die Evaluation von Intensivtätern.

Welche Faktoren führen denn zu solchen krassen Formen von Gewalt?

Da spielt wesentlich eine Rolle, wie die Gruppe zu Aggression und zu Körperlichkeit steht. Und da wissen wir eben, dass es durchaus Gruppierungen gibt, meistens junge Männer, für die Körperlichkeit, Stärke und Durchsetzungsfähigkeit einen sehr hohen Stellenwert haben. Dann kann eine leichte Provokation zum Anlass genommen werden, Aggression zu zeigen. Das wird durch die Wertschätzung in der Gruppe verstärkt.

Wenn ich nicht selbst aggressiv bin, gelte ich für solche Gruppen als schwach?

Im Grunde schon. Wenn ich eine Provokation erlebe und wehre mich nicht, dann bin ich der Loser, habe also einen Ansehensverlust.

Geht es den Tätern letztlich darum, die eigene Durchsetzungsfähigkeit und Körperlichkeit unter Beweis zu stellen?

Ja, tatsächlich. Dann können dann auch unbeteiligte Dritte Opfer werden, gerade wenn sie als leichte Beute gelten und den Eindruck erwecken, dass sie sich nicht wehren können.

Ist das ein neues Phänomen?

Nein, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Zum Beispiel mit Angriffen auf Obdachlose oder Menschen mit Behinderung, die sich überhaupt nicht wehren können und die auch gar keinen Anlass gegeben haben, eine Aggression auszuüben. Wenn Gewalt in einer Gruppe gutgeheißen wird, dann fördert das die Skrupellosigkeit, Aggression an hilf- und wehrlosen Menschen auszuleben.

Wenn Gewalt in einer Gruppe gutgeheißen wird, dann fördert das die Skrupellosigkeit, Aggression auch an hilf- und wehrlosen Menschen auszuleben Thomas Bliesener, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen

Welche Rolle spielt das Thema Männlichkeit bei solchen Gewalttaten?

Es gibt in der Forschung das Konzept der „gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen“. Das heißt, Gewalt wird mit der Vorstellung männlicher Stärke verknüpft.

Beobachten Sie eine Zunahme solcher Fälle?

Wir erleben in jüngster Zeit durchaus einen Anstieg von gemeldeten Gewaltvorfällen. Und zwar nicht nur im Vergleich mit der Coronazeit, als die Zahlen durch die Einschränkungen im öffentlichen Lebens vorübergehend sehr gering waren. Aber grundsätzlich sind wir immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau, gerade im Vergleich mit den 90er Jahren. Damals war die Zahl der Gewalttaten deutlich höher. Aber das kann und sollte uns nicht beruhigen, der Anstieg ist da und wir müssen zusehen, dass die Zahlen nicht noch weiter ansteigen.

Wir haben in jüngster Zeit durchaus einen Anstieg von gemeldeten Gewaltvorfällen Thomas Bliesener, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen

Woher kommt der Anstieg?

In der Forschung sind wir noch unschlüssig, ob es tatsächlich ein echtes Anwachsen der Zahlen ist. Wir haben deutliche Hinweise darauf, dass dies nicht nur durch einen faktischen Anstieg bewirkt wird, sondern auch durch eine erhöhte Anzeigebereitschaft. Wir haben Aggression und Gewalt in unserem Alltag insgesamt schon sehr stark eingedämmt und tabuisiert. Das klassische Beispiel ist das Schützenfest, das früher eigentlich kein richtiges Schützenfest war, man es anschließend keine, salopp gesagt, „ordentlich Keilerei“ gab. Heute wäre sowas eine große Meldung wert.

Aber die Gewalt findet ja faktisch statt, woher kommt sie also?

Ein Faktor dabei könnte sein, dass während der Corona-Pandemie viel an Präventionsarbeit nicht geleistet werden konnte und dass gerade die Hauptakteure von Gewalt, nämlich junge Männer, von der Prävention nicht mehr erreicht wurden.

Spielen die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft und die Verhärtung der Diskurse auch eine Rolle?

Die Polarisierung, vor allem aber auch die Segregation der Gesellschaft und wachsende Diskriminierung, könnten tatsächlich eine Rolle spielen. Gerade im Bereich der politischen Auseinandersetzungen kommt es zu mehr verbaler Gewalt. Und die kann natürlich auch in körperliche Gewalt umschlagen.

Was schließen Sie daraus?

Das heißt, unsere Gesellschaft hat Gewalt schon sehr stark verbannt, was ja gut ist. Gleichzeitig gewinnen dann einzelne Gewaltvorfälle, insbesondere Angriffe mit Todesfolge, eine sehr hohe Prägnanz und werden dann durch die Medien viel häufiger aufgegriffen als früher. Und das eben nicht nur in den klassischen Medien, sondern vor allem auch in den sozialen Medien. So entsteht der Eindruck, der Gewalt hätte deutlich zugenommen. Dabei nimmt vor allem die Bereitschaft zu, Gewalttaten nicht hinzunehmen, sondern anzuzeigen.