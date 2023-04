Explosion in Eschweiler mit 15 Verletzten Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Nach der Explosion in einem Haus in Eschweiler mit 15 Verletzten ist ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Aachen am Samstag mit.

Gegen den Beschuldigten sei Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes erlassen worden.

Zu Hintergründen und möglichen Motiven dauerten die Ermittlungen an. Der Beschuldigte ist laut Staatsanwaltschaft Deutscher.

Trümmer vor einem Haus in der Neustraße in Eschweiler, wo es am Donnerstagabend eine gewaltige Explosion gab. © dpa/Federico Gambarini

Durch die Druckwelle der Explosion am Donnerstagabend wurde nach Angaben der Ermittler eine Vielzahl von Gebäuden erheblich beschädigt.

Die Stadt steht wirklich unter Schock. Nadine Leonhardt, Bürgermeisterin Eschweiler

In einem ganzen Straßenzug waren Schaufenster geborsten und Fassaden beschädigt. Auch Läden gegenüber wurden verwüstet. Die Straße war übersät mit Scherben, Schaufensterpuppen und Trümmern.

15 Personen wurden dabei verletzt. Davon mussten vier stationär behandelt werden. Zwei erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Mit Verweis auf die Privatsphäre der Betroffenen machte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben.

Die Bürgermeisterin der Stadt, Nadine Leonhardt, sagte im Radiosender WDR 5: „Die Stadt steht wirklich unter Schock“. Betroffen sei eine sehr beliebte Geschäftsstraße. Nach der Hochwasserkatastrophe vor knapp zwei Jahren sei man nun in der nächsten Krise.

Einige Geschäfte hätten gerade erst wiedereröffnet. „Die Verzweiflung und der Schock stehen den Menschen ins Gesicht geschrieben“, berichtete Leonhardt. (dpa)

