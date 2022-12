Neuer Rekord 78 Weihnachtslieder in den Charts

Zumindest in den deutschen Single-Charts weihnachtet es noch - satte 78 Weihnachtslieder sind dort aktuell vertreten, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Spitzenreiter ist Wham! mit „Last Christmas“ und übernimmt somit die Führung von Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“. Die aktuelle Woche überbietet somit den Rekord aus dem Vorjahr, als 71 Festtagstitel in den Offiziellen Deutschen Charts platziert waren.

In den Album-Charts rangiert ebenfalls eine Weihnachtsproduktion ganz oben: Michael Bublés „Christmas“. Auf Platz zwei folgt Sido mit seinem aktuellen Album „Paul“.

Dahinter folgen Neptun mit „OG Keemo“, „Da capo, Udo Jürgens“ und auf Platz fünf Taylor Swift mit ihrer Platte „Midnights“. (dpa)

