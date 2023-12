Nicht zugelassene und selbstgebaute Böller 27-Jähriger in Sachsen bei Explosion von Pyrotechnik schwer verletzt

Bei einer Explosion von illegaler Pyrotechnik ist im sächsischen Großschönau ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte, wurde die Detonation in einer Wohnung am Sonntagnachmittag über den Notruf gemeldet. Rettungskräfte fanden den Mann, der per Hubschrauber in eine Klinik gebracht wurde.

Offenbar hatte er mit nicht zugelassenen Böllern hantiert und aus diesen auch eigene Laborate hergestellt, die aus unklarer Ursache schließlich explodierten. Durch die Detonation wurde auch die Gebäudesubstanz massiv beschädigt. Der Sachschaden wurde mit rund 25.000 Euro angegeben. Sämtliche Bewohner mussten das Haus während des Einsatzes für etwa fünf Stunden verlassen. (AFP)