Ohne Ausrüstung zum 73. Stock Brite klettert am höchsten Wolkenkratzer Südkoreas

Ein Brite ist in Südkorea bei dem Versuch festgenommen worden, ohne Ausrüstung auf den höchsten Wolkenkratzer des Landes zu klettern.

Der von lokalen Medien als George King-Thompson identifizierte Mann schaffte es nach Angaben der südkoreanischen Polizei am Montag bis zum 73. Stock des 555 Meter hohen Lotte World Towers in Seoul, wo er von Mitarbeitern des fünfthöchsten Gebäudes der Welt gestoppt wurde.

„Angestellte des Lotte mussten einen Gondellift nehmen und ihn überreden aufzuhören, als er noch über den 70. Stock hinaus geklettert ist“, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Kletterer sei noch vor Ort festgenommen worden und zum Verhör gebracht worden.

Der französische Kletterkünstler Alain Robert, auch bekannt als der „französische Spiderman“, war 2018 beim Besteigen desselben Gebäudes festgenommen worden – kurz nachdem er den 75. Stock erreicht hatte.

King-Thompson wurde laut der britischen Zeitung „Daily Mail“ 2021 bei einer ähnlichen Aktion in London in Gewahrsam genommen. Damals hatte er versucht, auf den 72-stöckigen Wolkenkratzer The Shard zu klettern. (AFP)