Ohne Überfischung und Aquakultur So gelingen Jakobsmuschel, Sahnehering und Krabbencocktail – komplett vegan

Die Deutschen wollen Meer: 12,7 Kilogramm Fisch isst jeder von uns im Schnitt pro Jahr. Am liebsten Lachs, Seelachs und Thunfisch, bevorzugt tiefgekühlt oder aus der Dose und in der Regel von weit her importiert. Weil aber ein Drittel der weltweiten Fischbestände als überfischt gilt und viele Arten von Aal bis Thunfisch vom Aussterben bedroht sind, raten Naturschutzorganisationen zum Verzicht.

Mit letzterem hat Alexander Flohr reichlich Erfahrung gesammelt. Der 42-Jährige wohnt in Eggersdorf bei Berlin, arbeitete früher als Straßenbaumeister und ihn quälte ein unstillbarer Schnitzelhunger. Bis er aus gesundheitlichen Gründen seine Ernährung umstellen musste – auf vegan.

„Danach nahm ich viel ab, mir ging’s wieder gut und heute bin ich auch aus ethischen Gründen Veganer“. Und nebenbei auch einer der bekanntesten Vegan-YouTuber Deutschlands mit 25.000 Followern. Mit „Vegan Ocean“ hat Flohr das erste vegane Fischkochbuch veröffentlicht.

178 Millionen Tonnen Fisch beträgt der weltweite Fischkonsum pro Jahr.

Denn eines fehlte dem gebürtigen Rostocker dann doch bei der tierfreien Ernährung: Fisch und Meeresfrüchte. Also begann er, die salzig-jodige Meeresaromatik vegan zuhause nachzuahmen. Das erwies sich als gar nicht so kompliziert: „Wenn man einmal verstanden hat, dass Algen nicht nach Fisch schmecken, sondern Fisch nach Algen, ist alles ganz einfach.“

In seinem Buch gibt es Rezepte wie „Fischfilet mit Walnusskruste mit knackigem Rucolasalat“, bei dem die Fischfilets aus Weizengrieß, Haferdrink und Noriflocken zubereitet werden. Bei „Labskaus mit Spiegelei“ wird mit Kartoffeln, Seitan und Rote Beten der herzhafte hanseatische Klassiker nachgebildet, das Spiegelei macht Floor aus Kichererbsen, dem rauchigen Kala-Namak-Salz und Kurkuma.

Anders als bei den boomenden Fleischalternativen, wo es von Vepapcici bis Curry-Vurst eine breite Produktpalette gibt, ist der Markt von Fischalternativen noch recht klein. Aber er wächst. Iglo hat sein berühmt-berüchtigtes Schlemmerfilet à la Bordelaise jetzt auch auf der Basis von Reis und Weizenprotein im Angebot. „Fischstäbchen“ ebenso.

Auch in Berlin arbeiten Start-ups daran, das Angebot veganer Fischprodukte zu erweitern. Schon erhältlich sind die veganen Thunfisch-Alternativen aus Meeresalgen von Bettaf!sh: als Aufstrich, Tiefkühlpizza oder Sandwich – die Nachfrage ist da: „Wir sind vor etwas über einem Jahr auf den Markt gegangen und konnten unseren Umsatz von 2021 auf 2022 um über 400 Prozent steigern“, sagt Mitgründerin Deniz Ficicioglu.

Noch im Zulassungsprozess befinden sich direkt aus gezüchteten Fischzellen hergestellte Produkte wie Fischstäbchen und Fischbällchen, an denen das Food-Tech-Unternehmen Bluu Seafood arbeitet.

Alexander Flohr: „Vegan Ocean – maritime Küche“, Becker Joest Verlag, 30 Euro. © Becker Joest Volk Verlag

Flohrs Weg ist ein anderer. „Ich stehe nicht so auf Fertigprodukte – ab und zu ist das schon toll, aber Selbermachen ist immer besser.“ Dafür verwendet er viel Gemüse und Pilze. So werden Kräuterseitlinge zu gebratenen Jakobsmuscheln, Auberginen zu Bratfisch und Belugalinsen zu Kaviar. Zur Aromatisierung verwendet Flohr unterschiedliche Algen-Sorten. Denn: „Jede schmeckt anders“.

Optik, Textur und Geschmack: Wie die Original-Gerichte schmeckt’s natürlich nicht ganz, wenn Visch auf den Teller kommt: „Aber muss es ja auch nicht, egal ob Elektrofahrzeug oder Benziner, beide bringen einen ans Ziel – nur das Elektro-Auto ist eben noch nachhaltig dabei.“

Zur Startseite