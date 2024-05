Öko-SUV für Berlin-Mitte Das Lastenrad, das beste Verkehrsmittel der Welt

Schließen Sie bitte einmal kurz die Augen.

Stellen Sie sich vor, es ist ein sonniger Morgen, der Himmel ist blau wie noch nie, die Vögel zwitschern und Sie steigen auf Ihr Rennrad.

Stellen Sie sich außerdem vor, Sie steigen in ein Cabrio, der Wind weht Ihnen durch das Haar.

Und stellen Sie sich nun zuletzt vor, Sie setzen Ihre Kinder in einen stattlichen SUV und schnallen Ihre Kinder dort sicher an.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Fühlen Sie es? Gut.

Wie wäre es, wenn Sie all das gleichzeitig tun könnten? Auf ein Rennrad und in ein Cabrio steigen – und ihre Kinder in Sicherheit wissen? Können Sie sich das Gefühl vorstellen? Sehr schön.

Denn genau so ist es, mit einem Lastenrad in den Tag zu starten.

Viele, die noch nie auf einem Lastenrad saßen, wird diese kleine Meditation überraschen – schließlich wird kein Fortbewegungsmittel, speziell in Berlin, so innig gehasst wie dieses.

Ein Lastenfahrrad? Hass, Hass, Hass!

Ein 5x2 Meter großer und 2,5 Tonnen schwerer BMW X7? Kreuzfahrtschiffe? Privatjets? Die Weltraumraketen US-amerikanischer Milliardäre? Alle überhaupt kein Problem. Aber ein Fahrrad, mit dem sich Kinder und Einkäufe bequem transportieren lassen? Hass, Hass, Hass!

Andreas Scheuer, der CSU-Verkehrspolitiker, der sagenhaft 243 Millionen Steuer-Euro für quasi nichts verpulverte, spottete einst, niemand solle glauben, man würde mit Lasträdern „die großen Klimafragen lösen“.

Daniel Erk, Tagesspiegel-Redakteur, fährt sei August 2023 ein feuerrotes Bullitt. Und ja, auch an regnerischen Tagen und den kompletten Winter hindurch.

Der Berliner Komiker Peter Wittkamp lästerte hier im Tagesspiegel, das Lastenrad sei die Kapitulation der Eltern vor dem Kind, weil dieses „wie früher die Könige“ quasi „in einer Sänfte“ durch die Stadt kutschiert würde.

Und erst vor wenigen Wochen ätzte ein Berliner Boulevardblatt in einer leider häufiger anzutreffenden Mischung aus Frauen- und Fahrradhass über „junge Muttis“, die „für kleinere Erledigungen zum Biomarkt radeln“. In einem BMW X7 wäre das natürlich überhaupt kein Thema.

Das Lastenrad ist für Berlin, was der Pickup für die amerikanische Prärie ist

Die Abneigung gegen das so praktische wie elegante Lastenrad ist schwer zu verstehen. Schließlich ist dieses Verkehrsmittel für das Berliner Innenstadtleben, was der Pickup für die amerikanische Prärie ist: Das große Versprechen gefühlter Freiheit!

Die praktischen Vorzüge sind schnell aufgezählt: Ein Lastenrad verursacht kein CO₂ und kostet kein Benzin, man finanziert mit ihm nicht den Irrsinn der Scheichs. Und die Stromkosten bei den Elektro-Varianten sind überschaubar. Dazu verbrennt seine Nutzung Kalorien. Und es ist schnell: Ein Lastenrad mit E-Motor ist bei ca. 28 km/h abgeriegelt. Im Stadtverkehr ist das flott, egal wie rücksichtslos man im Auto auf die nächste rote Ampel zurast.

Es ist aus Gründen der Fitness, des Budgets und des Klimas sinnvoll, auf ein Lastenrad umzusteigen. © Montage: Tagesspiegel | Adobe Stock, freepik

Mit dem Auto liegt die tatsächliche Geschwindigkeit in der Hauptverkehrszeit in Berlin bei real 17,7 km/h, einfach weil die Zahl an Autos in Berlin so massiv gestiegen ist. Schon jetzt liegt Berlin unter den „stauauffälligsten Ballungsräumen in Deutschland“ auf Platz 2, wie Statistiker herausgefunden haben.

So ist es nicht nur aus Gründen der Fitness, des Budgets und des Klimas sinnvoll, auf ein Lastenrad umzusteigen. Sondern auch aus Zeitgründen. Fast die Hälfte aller Autofahrten in Deutschland ist kürzer als fünf Kilometer, das ist etwa die Strecke vom Berliner Schloss bis zum Ernst-Reuter-Platz, also einmal Unter den Linden entlang und durch den Tiergarten. Das geht locker mit dem Rad!

Stellen Sie sich das mal vor: nie wieder Parkplatzsuche! Daniel Erk, Tagesspiegel-Redakteur

Wenn Sie also in einem Auto sitzen und hasserfüllt auf ein Cargo-Bike (oder ein anderes Fahrrad) blicken, das an Ihnen vorbei düst: Seien Sie dankbar! Es könnte auch ein weiteres Auto sein, das Ihren Stau und die Schlange vor der Ampel noch länger macht.

Mit einem Lastenrad wird die gesamte Stadt zum Drive-In

Die Wahrheit ist nämlich: Das Lastenrad kombiniert nicht nur Freude und Vorteile von Cabrio, Rennrad und SUV. Sondern ermöglicht auch den alten amerikanischen Traum, dass man mit ihm überall direkt hinfahren kann. Einkäufe kann man vor jedem Supermarkt einladen und Kinder im eigenen Hinterhof. Man kommt in jeden Park, zu jedem Plätzchen am Wasser und zu jedem Spielplatz. Anders gesagt: Mit einem Lastenrad wird die gesamte Stadt zum Drive-In.

Stellen Sie sich das mal vor: nie wieder Parkplatzsuche!

Vollkommen nachvollziehbar, dass die Menschen in den großen und kleinen Autos mit derart viel Neid und Gehässigkeit den Lastenradmuttis und -vatis mit ihren tollkühnen Kisten hinter schauen. Vermutlich stehen sie nämlich gerade im Stau. Einem Stau, den sie selbst mit verursacht haben.

Es ist ein bisschen wie in der alten Spülmittelwerbung: Während in Villa Auto noch ein Parkplatz gesucht wird, macht sich Villa Lastenrad im Park schon das zweite Radler auf. Oder sitzt auf dem Sattel in der Sonne und nippt am Kaffee aus dem (natürlich wiederverwendbaren) To-Go-Becher.

Übrigens: Die Andreas-Scheuer-CSU fördert mittlerweile selbst Lastenräder. Auch mit Ihrem Steuergeld. In Bayern! Stellen Sie sich das mal vor.