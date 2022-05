Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft Tibet Airlines ist auf dem Flughafen der südwestchinesischen Metropole Chongqing in Brand geraten. Die Maschine sei beim Start von der Bahn abgekommen, berichtete das chinesische Staatsfernsehen.

Staatsmedien verbreiteten am Donnerstagmorgen Bilder von der verunglückten Maschine. Darauf waren Flammen an einer Tragfläche sowie Passagiere bei der Flucht aus der Gefahrenzone zu sehen.

„Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden sicher evakuiert“, teilte Tibet Airlines später mit. Einige der insgesamt 113 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder seien „leicht verletzt und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht“.

Das Flugzeug hatte demnach Nyingchi in Tibet zum Ziel. Die Besatzung hatte laut Fluggesellschaft wegen „Anomalien“ den Start „abgebrochen“. Dabei schoss die Maschine über die Startbahn hinaus und begann zu brennen.

Bei der Maschine handelt es sich nach Angaben von Tibet Airlines um einen Airbus A319.

Erst im März war ein Flug der Airline China Eastern von Kunming nach Guangzhou in einen Berg gestürzt, wobei alle 132 Menschen an Bord ums Leben kamen. Bislang wurde kein Grund für den Absturz genannt. Zwei Flugschreiber wurden geborgen und werden derzeit in den USA analysiert. (dpa, AFP)