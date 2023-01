17-Jähriger soll Lehrerin getötet haben Richter erlässt Haftbefehl gegen Schüler

Nach der Tötung einer Lehrerin in einem Berufskolleg im nordrhein-westfälischen Ibbenbüren und der Festnahme eines tatverdächtigen Schülers befindet sich der 17-Jährige in Untersuchungshaft.

Ein Richter erließ am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Münster mitteilten.

Der 17-Jährige soll am Dienstagnachmittag in dem Schulgebäude seine Klassenlehrerin aufgesucht haben, wo sie zu dem Zeitpunkt allein in einem Klassenzimmer war. Dort soll er die Frau mit einem Messer angegriffen haben. Die Obduktion der toten 55-jährigen Lehrerin habe ergeben, dass sie durch den hohen Blutverlust aufgrund von zahlreichen Stichverletzungen gestorben sei.

Nach der Tat wählte der Jugendliche den Notruf und ließ sich widerstandslos festnehmen. Laut Polizei schweigt er weiterhin zur Tat. Die Ermittlungen dauerten an. (AFP, dpa)

