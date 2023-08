18 Verletzte in Gelsenkirchen Schüler versprühen Tierabwehrspray im Klassenraum

Zwei 13 Jahre alte Schüler haben im Klassenraum einer Schule in Gelsenkirchen Tierabwehrspray versprüht und zahlreiche Mitschüler verletzt. Insgesamt 17 Kinder zwischen zwölf und 14 Jahren sowie eine 40 Jahre alte Frau klagten anschließend über Atembeschwerden und Augenreizungen, wie die Polizei in Gelsenkirchen am Dienstag mitteilte.

Sie wurden vor Ort von Rettungskräften versorgten. Vier der Verletzten kamen in ein Krankenhaus, das zwei nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Die beiden mutmaßlichen Übeltäter mussten mit auf die Wache, wo sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Es laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AFP)