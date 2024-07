43-Jähriger unter Verdacht Mann verletzt mehrere Menschen bei Säureangriff in Bochumer Café

Nach dem Säureangriff im Außenbereich eines Bochumer Cafés wird gegen einen 43-Jährigen wegen versuchten Totschlags ermittelt. Der verdächtige Deutsche soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Polizeisprecher.

Insgesamt könnten durch die Tat bis zu 14 Menschen verletzt worden sein. Die Attacke habe vermutlich einem Bochumer Gast des Cafés gegolten, der im Außenbereich an einem Tisch saß, die meiste Flüssigkeit abbekommen habe und schwer verletzt worden sei.

Der mutmaßliche Täter sei kurz nach der Attacke in der Nähe festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Eine Mordkommission habe noch in der Nacht zum Montag seine Wohnung im rund 32 Kilometer (Luftlinie) entfernten Bergkamen durchsucht. Zum Motiv und zu Hintergründen des Angriffs hielten sich die Ermittler bedeckt.

Der Mann habe einen Gast, der an einem Tisch saß, mit einer säurehaltigen Flüssigkeit übergossen, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei. Das Opfer sei schwer verletzt worden.

Die Gäste hätten kurz vor dem Angriff noch „ganz entspannt“ Kaffee getrunken und Kuchen gegessen, hatte ein Polizeisprecher berichtet.

Auch eine Frau, die am selben Tisch saß, und eine Kellnerin wurden verletzt. Zwei weitere Gäste, die Augenzeugen des Geschehens wurden, erlitten Schocks. Bei der Versorgung der Verletzten seien dann auch Polizisten und Feuerwehrleute mit der Säure in Kontakt gekommen und ebenfalls verletzt worden. Die Zahl der verletzten Einsatzkräfte war zunächst noch unklar und bewegte sich zwischen sechs und neun Verletzten.

Alle kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Es gebe noch keinerlei Informationen zum Motiv der Tat. Auch Angaben zur Identität des mutmaßlichen Angreifers machte der Sprecher zunächst nicht.

Der Tatort war abgesperrt worden, Ermittler sicherten Spuren. Um welche Flüssigkeit es sich handelte, ist noch unklar. Entsprechende Untersuchungen sollten dies noch klären. (dpa)