90-Jähriger vergisst verstecktes Gold Eigentümer von 135.000-Euro-Schatz in Heidelberg ermittelt

Wenige Tage nach dem Fund eines Goldschatzes in einer Heidelberger Wohnung hat die Polizei den Eigentümer gefunden. Es handle sich um einen 90-Jährigen, der in einer Pflegeeinrichtung lebe, teilte das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch mit. Der Mann habe das Gold vor Jahren versteckt und anschließend vergessen.

Als seine inzwischen leerstehende Wohnung saniert wurde, wurden die Goldbarren und Münzen im Abluftkanal der Küche gefunden. Der Finder gab sie am Karfreitag bei der Polizei ab.

Polizeisprecher Philipp Kiefner sagte der „Bild“: „Die zwei Kilo-Goldbarren haben einen Wert von jeweils zirka 60.000 Euro, die Münzen rund 15.000 Euro.“

Ein Interview mit dem 90-jährigen Gold-Besitzer ist der Polizei zufolge nicht möglich. „Seine Betreuerin sieht da wegen seines hohen Alters keine Chance“, so der Sprecher.

Der Mann soll das Gold nun zurückerhalten. „Das Gold gehört ihm und er bekommt es auch wieder. Seine Betreuerin wird das für ihn in Verwahrung nehmen“, sagte der Polizeisprecher. Ob es einen Finderlohn gebe, müsse juristisch geprüft werden. (AFP, Tsp)