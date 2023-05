Absturz einer MiG-21 Indischer Kampfjet kracht in Gebäude – zwei Tote

Beim Absturz eines Kampfflugzeugs sind in Indien mindestens zwei Zivilisten ums Leben gekommen. Der Jet des Typs MiG-21 sei am Montagmorgen in ein Haus im Dorf Bahlol im Bundesstaat Rajasthan gekracht, berichteten indische Medien wie der Fernsehsender NDTV und die „Hindustan Times“.

Mehrere weitere Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden, meldete die örtliche Nachrichtenagentur PTI unter Berufung auf die Polizei.

Die beiden Piloten hätten mit leichten Verletzungen überlebt, teilte die indische Luftwaffe auf Twitter mit. Sie hatten demnach einen Routinetrainingsflug mit dem Kampfflugzeug sowjetischer Bauart gemacht. Die Unfallursache werde ermittelt, hieß es.

Indischen Medien hatten die MiG-21 früher schon „fliegende Särge“ genannt, weil es bei ihnen immer wieder zu Abstürzen kommt.

Die Flugzeuge gelten als wichtiger Teil der indischen Luftwaffe, sollen in den kommenden Jahren aber nach Militärangaben durch neuere Flieger ersetzt werden. Russland ist für Indien einer der wichtigsten Lieferanten von Rüstungsgütern. (dpa)