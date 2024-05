Anhänger stürzte um Rund 30 Verletzte bei schwerem Maiwagen-Unfall nahe Freiburg

Bei einem schweren Unfall mit dem Anhänger eines sogenannten Maiwagens sind im südbadischen Kandern nahe Freiburg am Mittwoch etwa 30 Menschen verletzt worden. Zehn Menschen seien bei dem Unglück in Kandern schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Freiburg mit.

Die Zahl der Verletzten könne sich noch erhöhen, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefährliche Verletzungen habe nach derzeitigem Stand niemand erlitten.

Das Gespann aus einer landwirtschaftlichen Maschine und einem Anhänger sei in einer abschüssigen Linkskurve auf die Seite gekippt. Dabei seien die Menschen aus dem Anhänger gefallen. Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall gegen 13.00 Uhr.

Die genaue Ursache sei noch unklar, sagte ein Sprecher. Ein möglicher Grund für das Umkippen des Anhängers könne eine zu hohe Geschwindigkeit oder eine falsche Gewichtsverteilung gewesen sein.

Wie viele Menschen auf dem Wagen zum Zeitpunkt des Unfalls saßen, sei noch unklar. Der Einsatz in Kandern laufe noch.

Zur Versorgung und zum Abtransport der Verletzten seien zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst vor Ort, darunter auch mehrere Rettungshubschrauber, teils auch aus der Schweiz. (AFP, dpa)