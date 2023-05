Auf der Suche nach Meteoriten Frau legt Bahnverkehr auch nach Sylt zeitweise lahm

Auf der Suche nach „himmlischen Gesteinsbrocken“ hat eine 46-Jährige im schleswig-holsteinischen Elmshorn den Bahnverkehr nach Sylt und Kiel teilweise lahmgelegt.

Der verdutzten Bundespolizei habe die 46 Jahre alte Frau erklärt, sie habe von den Meteoriten gelesen, die in der vergangenen Woche über Elmshorn niedergegangen waren, und habe selbst mal gucken wollen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Sie habe gedacht, auf dem Streckenabschnitt gebe es keinen Zugverkehr.

Jetzt muss die Frau, die sich nach Angaben eines Sprechers durch ihr Handeln in Lebensgefahr gebracht hat, mit einer Anzeige rechnen. Durch die vorübergehende Sperrung der Bahnstrecke hatten sieben Züge nach Angaben der Bundespolizei jeweils 57 Minuten Verspätung.

Wilfried Labusch zeigt den Gesteinsbrocken, der das Dach seines Hauses durchschlagen hat. © dpa/Daniel Bockwoldt

In der vergangenen Woche waren mehrere Meteoriten über Elmshorn niedergegangen. Das größte Objekt wog nach Angaben eines Meteoriten-Experte beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) etwa 3,5 Kilogramm.

Der Gesteinsbrocken von der Größe eines Tennisballs hatte am Dienstag das Dach eines Hauses durchschlagen, sagte eine Bewohnerin. Die „Elmshorner Nachrichten“ hatten zuerst über den Einschlag berichtet.

Ein dicker Kondensstreifen markiert den Weg des Meteoriten, der 2013 nahe der russischen Stadt Tscheljabinsk einschlug und großen Schaden anrichtete. © ITAR-TASS / Viktoria Gorbunova/dpa

Der DLR-Sprecher bestätigte den Meteoriteneinschlag. Ein solches Ereignis sei sehr selten, sagte er. Der Gesteinsbrocken wurde zur weiteren Untersuchung in eine Speziallabor in Dresden geschickt. In Deutschland war nach DLR-Angaben zuletzt im April 2002 in Bayern in der Nähe von Schloss Neuschwanstein ein Meteorit eingeschlagen.

Ein größeres Kaliber war dagegen ein Meteor, der im Februar 2013 nahe der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk am Ural in der Atmosphäre zerbarst. Durch die Druckwelle wurden nach Angaben des DLR mehr als 7000 Gebäude teils erheblich beschädigt, rund 1500 Menschen wurden durch herumfliegende Glassplitter verletzt. (dpa)