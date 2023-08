Auf in die Saalehorizontale! Wo liegen die schönsten Wanderwege Deutschlands?

Die Saalehorizontale rund um Jena ist zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2023 gekürt worden. Der 91 Kilometer lange Rundweg setzte sich in einer Abstimmung der Zeitschrift „Wandermagazin“, an der rund 45.200 Menschen teilnahmen, in der Kategorie Mehrtagestouren durch, wie das Magazin am Dienstag mitteilte.

Der Weg Seven Summits im Bayerischen Wald und der Malerweg in der Sächsischen Schweiz landeten auf den Rängen zwei und drei.

Bei den Tagestouren erreichten gleich drei Wege in Rheinland-Pfalz die vordersten Ränge: Die Wasserfall-Erlebnisroute in der Vulkaneifel erreichte den ersten Platz vor dem Auenlandweg im Westerwald und dem Lecker Pfädchen im Hunsrück.

Auch im Vorjahr lag Thüringen vorne

Im Vorjahr hatte die Gipfel- und Aussichtstour T1 im Thüringer Wald den Titel errungen.

Die Saalehorizontale biete „ein Feuerwerk der Blicke und ständige Perspektivwechsel“, urteilte das Magazin. Unten pulsiere die Großstadt, während oben schmale Pfade durch Kiefernhaine, Buchenwälder und Streuobstwiesen führten.

Immer wieder komme man an Burgruinen, Aussichtspunkten und geschichtlichen Highlights vorbei. Die Ausgangspunkte seien bequem zu Fuß von der Stadt aus erreichbar. (dpa)