Die Luxusjacht des Amazon-Gründers Jeff Bezos soll am Dienstag in aller Frühe ihre erste Fahrt durch Rotterdam unternommen haben, wie der „Spiegel“ berichtet. Ziel der Überführung soll die Verlagerung in eine andere Werft gewesen sein.

Wie Hanco Bol vom niederländischen Jachten-Fanclub „Dutch Yachting“ dem Spiegel sagte, sollen die Vorbereitungen für die erste Fahrt bereits um 1 Uhr in der Nacht begonnen haben, der Transport soll hingegen zwei Stunden später um 3 Uhr nachts gestartet sein.

Mit einer dreistündigen Fahrt sei die Megayacht „Y721“ außergewöhnlich schnell überführt worden, so Bol. Üblicherweise würde ein Transport auf dieser Route fast doppelt so lange dauern.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die erste Fahrt der „Y721“: Eine Frage der richtigen Route

Die noch unfertige Jacht wurde im Morgengrauen durch die Kanäle der Stadt Rotterdam bis in die Greenport-Werft gezogen, wie der „Spiegel“ weiter berichtet. Beim Schiffsbau sei es üblich, dass Jachten nach ihrer Erprobung auf See noch einmal in eine Werft zurückkehren, damit erforderliche Nachjustierungen des Schiffes vorgenommen werden könnten.

Wäre Bezos´ Jacht, die immer noch keine Masten hat, direkt durch den Koningshaven geschleppt worden, dann hätte sie ihren neuen Platz deutlich schneller erreichen können, so Bol.

In diesem Fall wäre die Fahrt allerdings mitten durch die Rotterdamer Innenstadt verlaufen, und die Jacht hätte die historische Koningshaven-Brücke passieren müssen. Diese Brücke mit dem Volksnamen „De Hef“ war bereits im Vorfeld in die Schlagzeilen geraten.

Lesen Sie auch auf Tagesspiegel Plus:

Die neue Route: Eine Entscheidung gegen Eierwerfer?

Ursprünglich war angedacht gewesen, die Segeljacht auf direktem Wege auf die offene See zu schleppen. Allerdings war bei dieser Route die 46 Meter hohe Koningshaven-Brücke im Weg. Daher sollte das fast 100 Jahre alte Bauwerk der Luxusjacht zumindest teils weichen, nämlich das bewegliche Mittelstück der Brücke zeitweise demontiert werden.

Der Plan wurde allerdings ohne die Rotterdamer gemacht: In den sozialen Medien gab es diverse Aufrufe, das Schiff mit faulen Eiern zu begrüßen.

Bitte keine Fotos! Bezos´Jacht auf geheimer Überfahrt

Der Jacht-Experte Bol mutmaßt, dass man mit der letztlich gewählten Transportroute und der nächtlichen Überfahrt Bilder der umstrittenen Superjacht unter der Brücke vermeiden wollte.

Mehr zum Thema Nach heftigem Protest und Drohungen Historische Brücke von Rotterdam muss Bezos-Yacht nicht weichen

„Ich glaube, das war Absicht“, sagte er dem Spiegel. „Als ich auf einer der Brücken stand, richteten sie einen Suchscheinwerfer auf mich, sodass es für mich nicht einfach war, Fotos zu machen.“ Die erste Fahrt von Bezos´ Jacht sei aber dennoch beeindruckend gewesen, so Bol. (mit dpa)