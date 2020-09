In Kalifornien wüten seit Wochen schwere Wald-und Buschbrände. Fast 14.000 Feuerwehrleute waren am Dienstag gegen 25 größere Brände in dem Westküstenstaat im Einsatz, wie die Brandschutzbehörde mitteilte. In diesem Jahr ist bereits eine Rekordfläche von mehr als 8000 Quadratkilometer Land zerstört worden, dabei steht die „Hochsaison“ für Feuer im Herbst noch bevor.

So dramatisch und traurig die Waldbrände auch sind, am Abend haben sie San Francisco einen atemberaubenden Anblick beschwert. Der Himmel über der Metropole war in orange getaucht. Ein optisch beeindruckendes Spektakel - ja fast apokalyptisch anmutendes Schauspiel -, das zahlreiche Menschen auf Twitter teilten. Hier einige Eindrücke:

Auch in den nördlich von Kalifornien liegenden Westküstenstaaten Oregon und Washington wüten Waldbrände. Auf Satellitenbildern der US-Weltraumbehörde Nasa war eine riesige Rauchwolke zu sehen, deren Ausläufer sich bis zur Ostküste des Landes erstreckten.

In Teilen von Medford, einer Stadt mit rund 83.000 Einwohnern in Oregon, mussten Menschen ihre Häuser verlassen, teilte der Sheriff im Bezirk Jackson County mit. Auch im benachbarten Bundesstaat Washington wurden Teile der knapp 50 Kilometer südlich von Seattle gelegenen Stadt Bonney Lake evakuiert, wie die Polizei berichtete. (dpa/Tsp)