Brutale Revierkämpfe rivalisierender Banden In Brüssel eskaliert der Kampf der Drogenclans 

Der Gare du Midi in Brüssel ist ein unsicheres Pflaster. Touristen werden aufgefordert, das Viertel Saint-Gilles rund um den Südbahnhof tunlichst zu meiden. Vor allem nachts ist es das Terrain der Drogendealer, immer wieder werden Schießereien gemeldet.

Auch am Donnerstag kam es zu einer Bluttat. Ziel des Anschlages war dieses Mal ein Café in der Rue de l’Argonne. Zwei Menschen wurden getötet und drei weitere zum Teil schwer verletzt. Die Täter seien mit einem Roller vorgefahren und hätten wahllose das Feuer eröffnet, heißt es von der Polizei. Einen Zusammenhang mit dem grassierenden Drogenhandel wollten die Beamten am Morgen nach der Tat noch nicht herstellen, doch kaum einer von ihnen zweifelt an dieser Verbindung.

Seit Monaten wird Brüssel von einer Welle der Gewalt heimgesucht. Immer wieder kommt es zu Schießereien, und meist steht der Stadtteil Saint-Gilles im Mittelpunkt. Die sichtlich überforderten Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass es sich in den meisten Fällen um Revierkämpfe von rivalisierende Drogenbanden handelt. Auch bei der aktuellen Bluttat scheint das der Fall, da der Überfall nach ersten Informationen der Ermittler dem Café und nicht den getöteten Personen galt.

Polizei und Politik scheinen gegenüber der zunehmenden Brutalität machtlos und haben begonnen, sich die Verantwortung gegenseitig zuzuschieben, was im belgischen Bürokratiedschungel immer wieder gerne gemacht wird.

Rudi Vervoort (PS), Ministerpräsident der Region Brüssel, betonte angesichts der Vorfälle, dass er zwar Kompetenzen habe, die aktuelle Situation aber in den Bereich der Bundesregierung und der Bundeskriminalpolizei falle. Beim Kampf der Polizei gegen die Drogenmafia sieht er allerdings auch ein strukturelles Problem, da zu viele Stellen nicht besetzt seien.

Verschiebung der Machtstrukturen bei den Drogenbanden?

Die Bundespolizei wehrt sich gegen den Vorwurf der Untätigkeit. In deren Jahresbericht wird betont, dass sie es in Belgien seit einiger Zeit mit einer völlig neuen Situation zu tun habe. Vieles deute darauf hin, dass die Drogenmafia aus Marseille versuche, in Brüssel Fuß zu fassen. Das aber ist eine Annahme, die nicht von allen Experten geteilt wird.

Eine andere Theorie ist, dass es eine Verschiebung in den Machtstrukturen bei den Drogenbanden im Gange sei, die den Kampf um die Territorien verschärft habe. In Brüssel hätten inzwischen albanische Clans die Führung übernommen, für die die Stadt eine Art logistischer Knotenpunkt geworden sei. Die importierten Drogen würden von dort nach Südosteuropa weitertransportiert.

Als gesichert gilt allerdings, dass die öffentlich ausgetragenen Konflikte nur die Spitze des Eisberges sind. Die Experten der Polizei sind überzeugt, dass die Dunkelziffer der Gewalttaten in dem äußerst verschlossenen Milieu wesentlich höher liegt. In der Regel würden die Opfer keine Anzeige erstatten oder die Verletzungen von den Krankenhäusern nicht gemeldet. Es gelte das Gesetz des Schweigens. „Das Phänomen ist wesentlich größer, als die Statistiken zeigen“, heißt es vonseiten der Polizei.

Der überlasteten, belgischen Justiz kann im Kampf gegen die Drogenclans allerdings kaum Untätigkeit vorgeworfen werden. Im Moment läuft in Brüssel der größte Strafprozess in der Geschichte des Landes. Auf der Anklagebank sitzen 125 Männer und Frauen. Zugleich bietet der Prozess einen tiefen Einblick ins Geschäft. Denn die Beschuldigten kommen nicht nur aus aller Herren Länder und einem mehr als zwielichtigen Milieu. Verantworten müssen sich auch ein ehemaliger Fußballprofi, Anwälte und Polizisten.