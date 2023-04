Chlorgasunfall in Schwimmbad 21 Grundschüler in Nordrhein-Westfalen verletzt

Bei einem Chlorgasunfall in einem Schwimmbad sind in Bergheim in Nordrhein-Westfalen 21 Grundschüler und drei Erwachsene verletzt worden. Alle Kinder kamen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in umliegende Kinderkrankenhäuser, wie die örtliche Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Auch die drei Erwachsenen wurden in Kliniken eingeliefert.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Den Angaben zufolge war bei Wartungsarbeiten in dem Hallenbad eine Kleinstmenge Chlorgas ausgetreten. Lehrkräfte und die Badeaufsicht bemerkten den stechenden Geruch und brachten die Grundschüler in Sicherheit.

Die Verletzten litten vor allem unter Augen- und Atmewegsreizungen, wie die Polizei in Hürth mitteilte. Kriminalbeamte sperrten das Schwimmbad ab und sicherten Spuren. Die Feuerwehr nahm Luft- und Wasserproben. Die Ursache des Gasaustritts war zunächst unklar. (AFP)