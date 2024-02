Die Frau hinter dem Notrufknopf im Aufzug „Ich nehme, wenn ich kann, die Treppe“ 

Frau Bork, Sie arbeiten in einer Notrufzentrale für Aufzüge. Wie viele Menschen müssen jeden Tag aus steckengebliebenen Aufzügen befreit werden?

Statistisch gesehen bleibt ein Aufzug alle drei Jahre stecken. In unserer Notruf- und Serviceleitstelle sind wir für 43.000 Aufzüge verantwortlich. In einer Schicht habe ich es im Schnitt also mit zehn bis 15 Einschlüssen zu tun.