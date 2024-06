Durch Person im eigenen Umfeld Frau im Harz mit Essigsäure überschüttet

In Quedlinburg nördlich des Harzes ist eine Frau mit Essigsäure überschüttet und dabei verletzt worden. Das bestätigte die Leitstelle Harz auf Nachfrage.

Zunächst hatten die „Mitteldeutsche Zeitung“ und die „Magdeburger Volksstimme“ online darüber berichtet. Es seien Maßnahmen eingeleitet worden, um die Patientin zu dekontaminieren, sagte ein Mitarbeiter der Leitstelle.

Die Frau sei nach dem Vorfall am frühen Samstagmorgen in eine Klinik eingeliefert worden. Am Sonntag hieß es aus dem Polizeirevier Harz, die Frau sei nicht schwer verletzt. Die Rede war von Rötungen. Es sei eine Tat im persönlichen Umfeld. Näheres solle nicht öffentlich gemacht werden. Es gebe eine tatverdächtige Person, gegen die ermittelt werde. (dpa)