In einer Seniorenresidenz im niederrheinischen Bedburg-Hau sind bei einem Brand nach ersten Angaben vier Menschen gestorben. Der Brand brach in der Nacht auf Montag aus, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Eine Person schwebt demnach in Lebensgefahr, ein Feuerwehrmann und ein Polizist wurden schwer verletzt, 15 weitere Personen leicht verletzt. Der WDR beriichtet von insgesamt 58 Verletzten.

46 Bewohner der Seniorenresidenz in Nordrhein-Westfalen müssten evakuiert werden, hieß es von der Polizei. Die Ursache des Brands war noch unklar.

Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 5 Uhr sei die Situation dramatisch gewesen, meldete der WDR unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher. Feuerwehrleute hätten teils Fenster einschlagen müssen, um Heimbewohner zu retten. (dpa)