Sonntagshöchstwert betrug 28,2 Grad Zum Wochenstart wird es wieder warm – teils starke Gewitter erwartet

Mit einem vorläufigen bundesweiten Höchstwert von 28,2 Grad im oberbayerischen Rosenheim ist am Sonntag ein ungewohnt warmes April-Wochenende zu Ende gegangen.

„Das war eigentlich ein sommerlicher Tag“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). „Die Temperaturen lagen eigentlich im gesamten Süden und Südosten um die 25 Grad.“

Auch am Montag wird es wieder warm - teils sogar regelrecht heiß. Temperaturen von 24 bis 29 Grad und viel Sonne werden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in großen Teilen des Landes erwartet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für die Darstellung des Podcasts aktivieren Sie bitte „externe Inhalte“.

Nur in der Nordwesthälfte sind mit 16 bis 23 Grad etwas niedrigere Temperaturen sowie viele Wolken absehbar. Auch Regenschauer sind dort tagsüber möglich, am Abend muss sogar mit starken Gewittern gerechnet werden.

Der DWD erwartet am Montag schwachen bis mäßigen Wind, nur auf Alpengipfeln sind Sturmböen zu erwarten.

Am Samstag war es in manchen Teilen Deutschlands noch wärmer als zum Ausklang der Woche. In Ohlsbach im Rheintal (Baden-Württemberg) wurden nach vorläufigen Daten 30,1 Grad gemessen.

Bei den Werten handelt es sich allerdings um Zahlen, die in den kommenden Tagen nochmal überprüft werden. (dpa)