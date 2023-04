Ein Toter und mehrere Verletzte in Indien Mann schenkt Ex zu Hochzeit mit Sprengsatz versehene Stereoanlage

In Indien hat ein Mann seiner Exfreundin eine mit Sprengstoff versehene Stereoanlage zur Hochzeit geschenkt und damit ihren Ehemann und dessen Bruder getötet.

Mehrere weitere Menschen seien bei der Explosion der Anlage schwer verletzt worden, die Wände und das Dach des Zimmers eingestürzt, berichteten örtliche Medien wie der Fernsehsender NDTV und der „Indian Express“ am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei.

Das Geschenk sei am Montag explodiert, als der Ehemann es nach seiner Hochzeit vergangene Woche an den Strom anschließen wollte, hieß es. Er sei noch am Unglücksort in einem Dorf im Bundesstaat Chhattisgarh gestorben, sein Bruder sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Ex-Freund der nun verwitweten Frau habe gestanden, den Sprengstoff im Geschenk verbaut zu haben, berichtete NDTV. Die Polizei habe ihn festgenommen, und er habe zugegeben, dass er wütend wegen der Hochzeit gewesen sei. Er sei Mechaniker und geübt im Umgang mit Sprengstoff. (dpa)

