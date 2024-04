Erst Sonne, dann Unwetter am 1. Mai? Wo in Deutschland der Saharastaub als „Blutregen“ niederprasseln könnte

Am Dienstag können sich Menschen in Deutschland zunächst auf ein frühsommerliches Intermezzo freuen. „Verbreitet steigt das Quecksilber über die meteorologische Sommermarke von 25 Grad“, erklärte der Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag. Allerdings könne der Saharastaub den sonnigen Eindruck regional ein klein wenig trüben.

Dem Wetterdienst „Wetter Online“ zufolge wurden der Süden und die Mitte Deutschland bereits am vergangenen Wochenende von einem „ersten, kleineren Schub des Wüstenstaubes“ getroffen. „Bis zum Monatswechsel folgt ein weiterer Schwall, der dann auch die Küsten erreichen kann“, prognostizieren die Meteorologen.

Kommt es in Gegenden mit Saharastaub zu Regen, dann kann das zu einem sogenannten „Blutregen“ führen.

Was ist „Blutregen“? Wenn sich Saharastaub mit Regen vermischt, wird der Niederschlag gemeinhin als „Blutregen“ bezeichnet. Saharastaub besteht aus einem Mix verschiedenster Mineralien, beispielsweise Ton, Quarz, Eisen oder anderen Metallen. Trifft das im Saharastaub enthaltene Eisen auf Regen, kann das zu einer rostbraunen Färbung des Niederschlags führen.

Das Wetter am Dienstag

Bereits am Dienstag steigen die Temperaturen weiter an. Im Norden und Nordosten liegen sie zwischen 18 und 24 Grad, dort dominieren die Wolken am Himmel.

Wo könnte „Blutregen“ auftreten? Am 1. Mai wird für den Westen und Südwesten Deutschlands ein höheres Gewitterrisiko prognostiziert. Der Wetterdienst „Wetter Online“ erwartet von Münster bis nach Garmisch und südwestlich davon ein erhöhtes Risiko für Gewitter und Regen. Weil derzeit weiterhin warme Luftmassen aus Nordafrika zu uns strömen und für eine erhöhte Konzentration an Saharastaubpartikeln in der Atmosphäre sorgen, könnte der Niederschlag in diesen Regionen am 1. Mai als „Blutregen“ zur Erde fallen.

Örtlich gibt es etwas Regen, am Nachmittag und Abend sind vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter möglich. Dem Rest der Republik steht ein sonniger Tag mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad bevor.

Wetter am 1. Mai: erst Sonne, dann „Blutregen“?

Pünktlich zum 1. Mai wird es fast überall warm, die Temperaturen liegen verbreitet zwischen 24 und 29 Grad.

Im Westen und Südwesten ist es teils wolkig. Dort kann es vor allem nachmittags und abends vereinzelt kräftig gewittern, lokal sind Unwetter mit Hagel oder Starkregen möglich. Ansonsten wird es verbreitet ein sonniger, trockener Tag.

Wechselhaftes Wetter auch am Donnerstag

Am Donnerstag breiten sich die Wolken mit Schauern und einzelnen kräftigen Gewittern vom Westen und Südwesten bis zur Mitte aus, lokal sind Unwetter durch Starkregen möglich.

Wie entsteht Saharastaub? Schon in der vergangenen Woche verursachten Staubwolken aus der Sahara in mehreren Städten der Türkei stickige Luft. Der meteorologische Dienst des Landes warnte vor Gesundheitsrisiken und Gefahren im Straßenverkehr durch schlechte Sicht. Auch in Griechenland hatte Saharastaub am Dienstag und Mittwoch für eine Verminderung der Luftqualität gesorgt. Meteorologen zufolge treffen warme Südwinde mit dem Staub aus Afrika auf kühlere Strömungen aus dem Norden, wodurch die staubtragende warme Luft in Höhen von bis zu zwei Kilometer aufsteigt und dort verbleibt. Weil die Staubpartikel die Sonnenstrahlen reflektierten, leuchte der Himmel teils dunstig-rot. Am 15. März 2022 verfärbte Saharastaub den Himmel über München orange. © IMAGO/Christian Offenberg/IMAGO/Offenberg

Im übrigen Land ist es wieder heiter bis sonnig, die Temperaturen liegen verbreitet zwischen 20 und 26 Grad, im Osten wird es noch mal bis 28 Grad warm. Nach einem erneuten Kälteeinbruch zu den Eisheiligen Mitte Mai sieht es bislang nicht aus.

Saharastaub hierzulande keine Seltenheit

Saharastaub in der Luft ist laut DWD in Mitteleuropa kein seltenes Phänomen: Solche Staubpartikel kommen demnach im Jahr etwa 5- bis 15-mal nach Europa - vor allem im Frühjahr und im Herbst.

Dabei werden die Teilchen in der größten Trockenwüste der Welt in Nordafrika aufgewirbelt und vom Wind Tausende Kilometer nach Norden getragen. (Tsp., dpa)