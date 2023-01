Ex-US-Präsident und „Skinny Joey“ Irritation um Foto von Trump mit Mafia-Größe

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist wegen eines mutmaßlichen Treffens mit einem ehemaligen Mafia-Boss in die Kritik geraten. Einem Bericht des „Philadelphia Inquirer“ zufolge soll der 76-Jährige die einstige Untergrundgröße Joseph Merlino - auch bekannt als „Skinny Joey“ – zu Beginn dieses Jahres in einem seiner Golfclubs empfangen haben.

Dazu veröffentlichte die US-Zeitung ein entsprechendes Foto, das die Beiden im Beisein eines dritten Mannes mit jeweils gehobenem Daumen in einem Raum des Trump International Golf Clubs in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida zeigen soll. Offiziell bestätigt sind allerdings weder das Treffen an sich noch das kursierende Foto.

Doch der Autor des Berichts, „Inquirer“-Redakteur Chris Brennan, behauptete in einem Interview mit dem Sender CNN, bereits mit „Skinny Joey“ über das anonym zugespielte Foto gesprochen zu haben. Demnach sei der Ex-Mafiosi sehr unglücklich über die Berichterstattung.

So sei er lediglich einer von etwa Hundert Besuchern des besagten Golfclubs gewesen, die ein Foto mit Trump bekommen wollten. Demnach habe Trump „mit jedem ein Foto gemacht“. Dann habe Merlino den Ex-Präsidenten in dem Gespräch mit Brennan als „nettesten Kerl der Welt“ und „besten Präsidenten, den wir je hatten“ bezeichnet.

Auch das Trump-Team bemühte sich, das Treffen herunterzuspielen. „Präsident Trump macht unzählige Fotos mit Menschen. Das bedeutet nicht, dass er jede einzelne Person kennt, mit der er in Kontakt kommt“, erklärte ein Sprecher des ehemaligen Staatschefs auf Anfrage des „Inquirer“.

Auch wenn Merlino gegenüber dem „Inquirer“ beteuerte, dass Trump „keine Ahnung“ von seiner Person gehabt habe, ist das Treffen der beiden Männer pikant. Der 60-jährige Joseph Merlino gehört der amerikanischen Cosa Nostra an und stieg in den 1990er Jahren bis an die Spitze der Unterwelt von Philadelphia auf.

Nach einer ersten Verurteilung wegen organisierter Kriminalität und anschließender zehnjähriger Haftstrafe in den 2000er Jahren kam er 2018 erneut ins Gefängnis. Seit 2020 ist Merlino wieder auf freiem Fuß. (Tsp)

