Explosion in Düsseldorf Drei Menschen sterben bei Brand – Straße mit Trümmern übersät

Die Reste einer gewaltigen Explosion sind zu sehen: Auf der Straße in Düsseldorf liegen Teile einer Jalousie. Drei ausgebrannte Autos stehen am Straßenrand, die Scheiben einer Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite sind herausgedrückt.

Die Fassade des Hauses an einer viel befahrenen Kreuzung in Düsseldorf ist bis in die oberen Stockwerke schwarz vor Ruß. Bei einem massiven Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus sind in der Nacht drei Menschen gestorben und zahlreiche verletzt worden.

Stunden später ist alles noch abgesperrt, aber die vielen Einsatzfahrzeuge, die vor Ort waren, sind weg. An den großen Rettungseinsatz für schwer verletzte Menschen erinnert nur noch wenig. Aber die Straße im Osten von Düsseldorf ist noch übersät mit Trümmern. Die Straßenbahn, deren Trasse vorbeiführt, fährt nicht. Einige Feuerwehrautos stehen in der Nähe. Immer noch liegt Brandgeruch in der Luft.

Feuerwehrleute gehen immer wieder in das Brandhaus hinein. Auch Ermittler der Düsseldorfer Polizei sind schon vor Ort. Aussagen zur Ursache seien aber noch nicht möglich, sagt die Polizei.

Ein ausgebranntes Auto steht vor einem Wohnhaus, in dem ein Brand wütete. © dpa/Roberto Pfeil

Am Anfang des verheerenden Brandes hat es vermutlich eine Explosion gegeben. „Es war so was wie eine Explosion“, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag. Dies habe zu dem Brand geführt, der dann ganz schnell auch auf Fahrzeuge und das gesamte Gebäude übergegriffen habe. Polizei und Feuerwehr seien schnell vor Ort gewesen. Notfallseelsorger seien im Einsatz.

Es gibt demnach noch keine näheren Erkenntnisse, weil die Polizei das Gebäude zunächst wegen möglicher Einsturzgefahr nicht betreten konnte. Die Ursache sei völlig unklar: Momentan gebe es „gar keine Hinweise auf gar nix“, so der NRW-Innenminister.

Der rechte Teil der Fassade des Brandhauses ist bis in den fünften Stock hinauf völlig verrußt und zeugt von einem massiven Brand in diesem Teil des Gebäudes. Von der Verkleidung der Balkone ist kaum etwas übrig geblieben. Die türkisfarbene Blende fehlt teilweise völlig oder ist in der Brandhitze geschmolzen. Die Fenster des Wohn- und Geschäftshauses in den unteren beiden Etagen sind herausgebrochen und schwarz vor Ruß.

Von dem Kiosk im Erdgeschoss ist nichts mehr übrig. Die Halterung der Markise vor dem Geschäft ist herausgerissen, nur die Metallstangen sind übrig geblieben. Vor der Einfahrt zur Garage hängt das Rolltor halb heraus. Das Schild „Einfahrt freihalten“ ist noch zu sehen.

Trümmer liegen auf einer Straße in Düsseldorf vor einem Haus, in dem ein Brand wütete. © dpa/Jana Glose

Auf der Straße sind kaum Menschen. Auf der anderen Straßenseite kehrte ein Mann am Morgen Scherben zusammen. Doch er wurde wieder weggeschickt. In der Nacht habe er zuerst gedacht, das Geräusch komme von Regen. Dann habe er den Brand entdeckt. „Alles kaputt“, sagt er und zeigt auf die Fenster.

In der Nacht standen mehrere Menschen auf den Balkonen des teilweise verrauchten Wohnhauses. Die Feuerwehr rettet sie über Drehleitern. 16 Menschen wurden vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht – darunter die zwei lebensgefährlich Verletzten. Drei Menschen wurden von den Einsatzkräften tot aufgefunden.

Derzeit laufen noch weitere Sicherungsmaßnahmen an dem Gebäude, die Feuerwehren sollen noch mehrere Stunden im Einsatz sein, hieß es. Zeitweise waren über 100 Feuerwehrleute im Einsatz, sie betreuten rund 70 Menschen vor Ort. (dpa/AFP)