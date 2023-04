Fahndung bei Köln Unbekannter schießt LKW-Fahrer auf Autobahn ins Gesicht

Ein unbekannter Mann hat auf der Bundesautobahn 57 bei Köln einem Lastwagenfahrer ins Gesicht geschossen. Der 35-Jährige kam mit leichten Gesichtsverletzungen in eine Klinik, wie die Polizei in der Domstadt am Donnerstagabend mitteilte.

Nach dem unbekannten Tatverdächtigen wurde gefahndet. Bei der Waffe soll es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben.

Zu dem Vorfall kam es demnach am Nachmittag bei Köln-Longerich. Der Mann soll den Lastwagenfahrer in Fahrtrichtung Neuss zunächst ausgebremst haben.

Danach stieg er den Angaben zufolge aus und schoss mit einer mutmaßlichen Schreckschusspistole durch das Fahrerfenster auf den 35-Jährigen. (AFP)