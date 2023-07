Fährunglück in Indonesien Boot sinkt vor Sulawesi – mindestens 15 Menschen sterben

Bei einem Fährunglück in Indonesien sind nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere Personen werden vermisst, teilten die Such- und Rettungsdienste am Montag mit. An Bord der Fähre befanden sich 40 Passagiere.

Die Fähre sei gegen Mitternacht aus noch ungeklärter Ursache vor der Insel Sulawesi gesunken. Sechs Passagiere seien lebend geborgen worden und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. (Reuters)