Familiendrama in Darmstadt Frau soll Ehemann und Kind getötet haben

In Hessen steht eine 42-jährige Frau im Verdacht, ihren Ehemann und ein Kind getötet zu haben.

Die Polizei stieß in einer Darmstädter Wohnung auf die Leichen des 41-jährigen Manns und des zehnjährigen Kinds, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Mittwoch mitteilten.

Ein neunjähriges Kind sei verletzt gefunden worden, Lebensgefahr bestehe nicht. Die verletzte 42-Jährige entdeckten die Beamten in einer Gartenhütte des Grundstücks. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter lagen nicht vor. Der Neunjährige und die 42-Jährige kamen in ein Krankenhaus.

Die Polizei war am frühen Mittwoch zu dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Arheilgen alarmiert worden. Wegen laufender Ermittlungen nannten die Behörden zunächst keine weiteren Details. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei übernahmen die Ermittlungen. (AFP)